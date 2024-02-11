$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

В США указали на подготовку Украины к миру с Россией

Политические волнения в Киеве связаны с подготовкой к мирному соглашению с Россией, считает директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен. Об этом он написал в статье для издания Responsible Statecraft, комментируя кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

В США указали на подготовку Украины к миру с Россией
© РИА Новости

По его словам, украинские политики и чиновники стремятся снять с себя ответственность за будущее соглашение. Аналитик отметил, что украинские элиты оказались в трудном положении из-за нереалистичных требований к России, а отказ от них будет крайне болезненным и трудным.

Он предупредил, что сокращение помощи со стороны США, а также растущее преимущество России и политическая нестабильность на Украине представляют угрозу для Киева. Ливен добавил, что украинским властям не стоит затягивать переговоры с Москвой, поскольку есть риск, что в противном случае им уже будет нечего предложить в сделке.

На Украине заявили о бессмысленности смены главкома ВСУ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. Он призвал Киев отменить запрет на проведение переговоров, подчеркнув, что для достижения договоренностей необходим диалог.

В мире
Владимир Путин
Мнения
Киев
Россия
Ливны
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости