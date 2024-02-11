Трамп предупредил о скорых терактах в США

"В нашу страну проникают люди, которым не следует быть тут. В нашу страну проникают люди, которые могут создать огромные проблемы. Со стопроцентной вероятностью в не таком далеком будущем произойдут террористические атаки", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, где 24 февраля пройдут праймериз республиканцев.