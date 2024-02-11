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Сторонники Порошенко захотели признать Зеленского нелегитимным президентом

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко хотят, чтобы действующего главу государства Владимира Зеленского признали нелегитимным. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Сторонники Порошенко захотели признать Зеленского нелегитимным президентом
© ТАСС/Zuma

Отмечается, что они планируют создать соответствующую петицию. Кроме того, сторонники политика намерены добиться подачи представления о нелегитимности Зеленского в Конституционный суд.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука предупредил Зеленского о скором лишении части полномочий. Он указал, что это произойдет в мае из-за того, что украинский лидер превратится в исполняющего обязанности президента в связи с истекшим сроком пребывания на посту.

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