Сторонники Порошенко захотели признать Зеленского нелегитимным президентом

Отмечается, что они планируют создать соответствующую петицию. Кроме того, сторонники политика намерены добиться подачи представления о нелегитимности Зеленского в Конституционный суд.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука предупредил Зеленского о скором лишении части полномочий. Он указал, что это произойдет в мае из-за того, что украинский лидер превратится в исполняющего обязанности президента в связи с истекшим сроком пребывания на посту.