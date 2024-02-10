Советник Орбана: ЕС угрожал премьеру Венгрии из-за отказа финансировать Киев

Лидеры Европейского союза открыто угрожали навредить экономике Венгрии в случае отказа одобрить финансирование для Украины. Об этом заявил политический советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

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В конце января газета Financial Times сообщила со ссылкой на внутренний документ ЕС, что Брюссель разрабатывает план подрыва экономики Венгрии на случай, если она продолжит отказываться одобрить финансирование Украины. По информации издания, ЕС угрожал полностью заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс форинта, чтобы навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность.

"Когда главы государств и правительств ЕС говорили по телефону с премьер-министром [Венгрии Виктором] Орбаном, они открыто озвучили ему именно эту угрозу", - сказал советник в интервью изданию Exxpress.

Такой подход Балаж Орбан назвал "де-факто политическим изнасилованием". По его словам, у Венгрии сильная экономика, а Будапешт дал понять, что не боится угроз.

На саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств.