Советник Орбана заявил, что конфликт на Украине начала Россия

Нежелание лидеров стран Запада начать переговоры с Россией является ошибкой. Такое мнение выразил Балаш Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Мы должны говорить с россиянами и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка. Мы должны сначала восстановить каналы связи, добиться прекращения огня, а затем приступить к сложной и очень долгой дипломатической миссии", - сказал он в интервью изданию Exxpress.
Советник премьер-министра заявил о необходимости долгосрочного соглашения между США, Европой и Россией, которое также затронуло бы Украину.
"Россияне начали эту войну, но Запад продолжает ее разжигать. Мы не считаем это хорошей идеей, потому что такой путь приведет либо к краху украинской армии, либо к эскалации, которая приведет к третьей мировой войне" - считает политик.
По его словам, Венгрия пытается убедить Брюссель и своих союзников, что ситуацию возможно урегулировать только дипломатическим путем.
Балаш Орбан отрицательно ответил на вопрос о том, преследуют ли все страны ЕС одинаковые интересы в свете конфликта.
"Европа явно разделена. Многие восточноевропейские страны видят в этом конфликте возможность отбросить Россию назад, победить ее и надолго разгромить. Это не наша цель. Другие европейские страны тоже не хотят затяжной конфронтации с Россией", - сказал он.
По его словам, противоречие интересов ослабляет Европу и делает урегулирование конфликта невозможным.