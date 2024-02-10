Зеленский пообещал серьезные изменения после смены главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал серьезные изменения в украинской армии на фоне ухода Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава страны заявил, что теперь у украинских сил появится больше возможностей для действий.