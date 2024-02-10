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Во Франции заявили, что интервью Путина вызвало панику

Паника происходит в рядах союзников Украины и сторонников НАТО после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое заявление в соцсети X сделал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Во Франции заявили, что интервью Путина вызвало панику
© РИА Новости

Филиппо считает, что интервью главы российского государства нанесло сильный удар по союзникам Украины и НАТО.

«Их мир рушится!» — написал он.

Приехавший в Москву Такер Карлсон взял телеинтервью у Путина и опубликовал 9 февраля. В соцсети X видео посмотрели более 166 миллионов человек. В YouTube зафиксировано 10 млн просмотров. Интервью попало на первые полосы западных СМИ, многие опубликовали выдержки из беседы.

Ранее в МИД РФ рассказали, как в ООН отреагировали на интервью Путина.

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