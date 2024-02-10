WSJ: доклад спецпрокурора с критикой памяти Байдена вызвал ярость в Белом доме
Критика памяти президента США Джо Байдена, которая содержится в докладе специального прокурора Роберта Хёра по итогам расследования по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, вызвала "панику, ярость и чувство вины" в Белом доме. Такое мнение выразила в пятницу газета The Wall Street Journal.
Хёр по итогам разбирательства не стал предъявлять Байдену обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Одним из оснований для отсутствия обвинений стала "плохая память" американского лидера.
Как отмечает издание, Белый дом и предвыборный штаб Байдена опасаются, что появление этого документа усилит опасения большой части избирателей, которые сомневаются "в способностях 81-летнего президента", претендующего на второй срок.
В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США (2009-2017). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее аналогичные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).
Дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено и в отношении экс-президента Дональда Трампа. Ему предъявили обвинения, суд назначен на 20 мая.