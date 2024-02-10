В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США (2009-2017). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее аналогичные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).