Во Франции начали расследование из-за утечки данных 33 млн человек

Прокуратура Парижа начала расследование одной из самых масштабных утечек личных данных во Франции. Злоумышленники взломали системы страховых платежных операторов Viamedis и Almerys. Об этом сообщает Le Monde.

Расследование началось после обращения в прокуратуру двух платежных операторов медицинского страхования — Viamedis и Almerys. Они сообщили, что злоумышленники украли идентификаторы и пароли медработников и проникли в систему.

Скомпрометированные данные страхователей включают семейное положение, дату рождения и номер социального страхования, название медицинской страховой компании, а также условия контракта.

Операторы утверждают, что данные о банковских реквизитах и сведения, составляющие медицинскую тайну, «затронуты не были».

Пока компании не опубликовали информацию, позволяющую понять, были ли атаки направлены только на кражу данных или преследовали иные цели, например, установку программ-вымогателей.

Утечка может быть одной из самых масштабных за всю историю цифровой Франции. По данным Национальной комиссии по информационным технологиям и свободам (CNIL), от атаки пострадали более 33 миллионов французов.