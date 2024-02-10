Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи Украине

Сенаторы США начали обсуждение законопроекта, предусматривающего выделение помощи Киеву и Тель-Авиву в размере $95,3 млрд без выделения денежных средств на охрану южной границы страны. Об этом пишет Reuters.

Согласно документу, предлагается направить $60 млрд Украине, $14,1 млрд — Израилю, $9,2 млрд — на гуманитарную помощь, $4,8 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

По данным агентства, голосование в Сенате не означает, что законопроект будет введен в действие в ближнесрочной перспективе — против него выступают республиканцы как в Сенате, так и в палате представителей.

Парламентарии делают все, отметили журналисты, чтобы заставить Сенат соблюдать бюрократические процедуры в полном объеме, вынуждают сенаторов «бродить по лабиринту» предварительных голосований.

Это связано с тем, заметили аналитики, что республиканцы настаивают на внесение в проект положений по обеспечению безопасности американо-мексиканской границы.