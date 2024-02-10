Министр обороны Норвегии призвал готовиться к возможной войне с Россией

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам призвал свою страну готовиться к возможному конфликту с Россией из-за расширения НАТО. По его мнению, столкновение может произойти даже после окончания украинского кризиса. Об этом сообщает финское издание Italehti.

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Грам поднял данную тему, выступая на мероприятии «Военного общества Осло» Это норвежское сообщество офицеров, основанное в 1825 году.

Военачальник призвал коллег быть готовыми к возможному конфликту, поскольку «украинским кризисом все не закончится, как бы нам этого ни хотелось».

«Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит ситуацию и развернет свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО», — заявил норвежский министр.

По мнению Грама, Европа должна принять новую реальность, поскольку «российская угроза» не исчезнет еще долгое время, и «нет никаких признаков того, что Россия станет такой, как мы».

Исходя из этого, Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возникновению конфликта, чтобы реагировать своевременно вместе с союзниками. Грамм считает, что Норвегия должна сделать инвестиции в ПВО и ВМФ.