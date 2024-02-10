Министр обороны Норвегии призвал готовиться к возможной войне с Россией
Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам призвал свою страну готовиться к возможному конфликту с Россией из-за расширения НАТО. По его мнению, столкновение может произойти даже после окончания украинского кризиса. Об этом сообщает финское издание Italehti.
Грам поднял данную тему, выступая на мероприятии «Военного общества Осло» Это норвежское сообщество офицеров, основанное в 1825 году.
Военачальник призвал коллег быть готовыми к возможному конфликту, поскольку «украинским кризисом все не закончится, как бы нам этого ни хотелось».
«Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит ситуацию и развернет свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО», — заявил норвежский министр.
По мнению Грама, Европа должна принять новую реальность, поскольку «российская угроза» не исчезнет еще долгое время, и «нет никаких признаков того, что Россия станет такой, как мы».
Исходя из этого, Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возникновению конфликта, чтобы реагировать своевременно вместе с союзниками. Грамм считает, что Норвегия должна сделать инвестиции в ПВО и ВМФ.