В Харькове после взрывов сообщили о пожаре из-за разлива топлива на АЗС

На Украине в Харькове сообщили о пожаре в результате разлива топлива на АЗС, ранее в городе произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Игорь Терехов.

© Газета.ру

Отмечается, что из-за пожара на АЗС в Харькове загорелись 14 частных домов. При этом эвакуированы 50 человек. О пострадавших не сообщается.

До этого сообщалось, что на Украине в Одессе, Очакове и Харькове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Отмечается, что в некоторых районах Николаевской области пропала электроэнергия. Позже издание сообщило о взрыве в Харькове.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской и Харьковской областях республики объявлена воздушная тревога.