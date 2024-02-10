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Маск резко ответил Байдену после слов о помощи Украине

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Украину станет преступной халатностью. Об этом он написал в социальной сети Х.

Маск резко ответил Байдену после слов о помощи Украине
© Lenta.ru

Маск резко ответил Байдену после слов о помощи Украине и призвал завершить конфликт с Россией.

«Пора остановить эту мясорубку», — призвал он. Это следовало сделать еще год назад, подчеркнул Маск.

Байден заявил о преступной халатности в отношении Украины

Ранее Байден заявил о преступной халатности в отношении Украины.

«Неспособность Конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности», — подчеркнул он.

Американский лидер назвал возмутительным неспособность профинансировать Киев.

До этого сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю объемом 95 миллиардов долларов без выделения денег на охрану границ. Теперь инициативу вынесут на общее голосование для принятия в сенате, а затем, в случае положительного результата, его рассмотрит Палата представителей.

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