Маск резко ответил Байдену после слов о помощи Украине

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Украину станет преступной халатностью. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Пора остановить эту мясорубку», — призвал он. Это следовало сделать еще год назад, подчеркнул Маск.

До этого сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю объемом 95 миллиардов долларов без выделения денег на охрану границ. Теперь инициативу вынесут на общее голосование для принятия в сенате, а затем, в случае положительного результата, его рассмотрит Палата представителей.