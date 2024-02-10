"Должны умереть". В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине
Глава Белого дома Джо Байден заставит Владимира Зеленского продолжать конфликт до выборов президента США в ноябре текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление немецко-финского предпринимателя и экс-владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома.
По его словам, президент США знает, что Россия уже победила на Украине.
«Но он хочет, чтобы Зеленский продолжал сражаться до завершения выборов в США», — отметил бизнесмен.
Он призвал Республиканскую партию США воспрепятствовать выделению очередной помощи Киеву, чтобы спасти жизни украинцев.
«Еще тысячи солдат должны умереть ради [предвыборной] кампании Байдена?» — спросил Дотком.
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