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"Должны умереть". В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине

Глава Белого дома Джо Байден заставит Владимира Зеленского продолжать конфликт до выборов президента США в ноябре текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление немецко-финского предпринимателя и экс-владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома.

В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине
© ТАСС

По его словам, президент США знает, что Россия уже победила на Украине.

«Но он хочет, чтобы Зеленский продолжал сражаться до завершения выборов в США», — отметил бизнесмен.

Он призвал Республиканскую партию США воспрепятствовать выделению очередной помощи Киеву, чтобы спасти жизни украинцев.

«Еще тысячи солдат должны умереть ради [предвыборной] кампании Байдена?» — спросил Дотком.

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