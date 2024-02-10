Глава Белого дома Джо Байден заставит Владимира Зеленского продолжать конфликт до выборов президента США в ноябре текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление немецко-финского предпринимателя и экс-владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома.