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Глава ВОЗ потребовал немедленного прекращения огня в секторе Газа

Необходимо немедленного прекращения огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Глава ВОЗ потребовал немедленного прекращения огня в секторе Газа
© РИА Новости

«Суровая реальность для пациентов и сотрудников системы здравоохранения в северной части сектора Газа. Нам нужен безопасный, устойчивый и расширенный доступ к людям в секторе. Прекращение огня. Немедленно», — заявил он.

Количество жертв обстрелов сектора Газа со стороны Израиля с 7 октября 2023 года превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.

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