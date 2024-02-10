Глава ВОЗ потребовал немедленного прекращения огня в секторе Газа
Необходимо немедленного прекращения огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.
«Суровая реальность для пациентов и сотрудников системы здравоохранения в северной части сектора Газа. Нам нужен безопасный, устойчивый и расширенный доступ к людям в секторе. Прекращение огня. Немедленно», — заявил он.
Количество жертв обстрелов сектора Газа со стороны Израиля с 7 октября 2023 года превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
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