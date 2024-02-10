Западные покровители мешают Украине двигаться в сторону диалога с Россией, продолжая поставки вооружения. Об этом заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, пишет РИА Новости.

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Он указал на то, что Москва никогда не отказывалась от контактов с Киевом по вопросу урегулирования конфликта. Дипломат напомнил, что именно украинский президент Владимир Зеленский узаконил отказ от какого-либо диалога с российским руководством.

«Его западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, все более смертоносные виды вооружения», — высказался генконсул. Он добавил, что Запад желает стратегического поражения России, но планы заведомо обречены на провал.