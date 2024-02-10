Венгрия не будет участвовать в поставках оружия Украине, заявил Сийярто

Венгрия никогда не будет принимать участие в действиях, связанных с поставками оружия Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

По его словам, при переговорах с европейским союзом по поводу выделения Украине макрофинансовой помощи в 50 миллиардов евро у Будапешта было несколько предварительных условий. Средства не должны покрывать никакие поставки оружия.

«Просто потому, что мы считаем, что чем больше оружия будет поставляться на Украину, тем дольше будет длиться война, и чем дольше будет длиться война, тем больше будет разрушений и больше людей погибнет», — заявил глава МИД.

Поэтому Венгрия не готова «принимать участие в каких-либо действиях, направленных на поставки оружия». Не должно так случиться, чтобы средства, которые заморожены и должны быть направлены в Венгрию, по европейским правилам, оказались на Украине.

«И мы получили гарантии, что активы или средства, которые были заморожены для Венгрии, сейчас частично разблокируются и не будут отправлены на Украину. У нас есть на это гарантии», — указал дипломат.

По мнению Венгрии, у Евросоюза должен существовать механизм контроля за тем, как тратятся выделяемые Киеву деньги, чтобы избежать использования средств не по назначению.

«Поэтому мы договорились о механизме обзора, в котором будет представлен совет, в котором представлены премьер-министры и президенты. Таким образом, совет будет иметь возможность ежегодно давать рекомендации в случае необходимости Европейской комиссии», - сказал министр иностранных дел.