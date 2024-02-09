Пропалестинский протестующий прервал лекцию бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон в Институте мировой политики Колумбийского университета, назвав ее военным преступником. Видеозапись произошедшего опубликовали «Известия».

На ролике видно, как Клинтон благодарит аудиторию и сразу после этого из зала начинают кричать. Изначально нарушитель обращается к экс-госсекретарю по полному имени. В ответ Клинтон иронизирует, подтверждаю, что он правильно произнес его.

«Ты — военный преступник! Люди Ливии, Ирака, Сирии, Йемена, Палестины и американцы никогда не забудут того, что ты натворила!» — продолжил протестующий.

После этого охрана вывела его из учебного заведения. Однако выкрики из зала на этом не закончились, другие протестующие подхватили первого, став выкрикивать аналогичные обвинения в адрес Клинтон и постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд. Их также удалили из зала.