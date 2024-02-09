Глава Харьковской области назвал украинцев и русских одним народом

«То, что мы сегодня наблюдаем, в определенной степени можно назвать гражданской войной. Но люди не поменялись. Мы по-прежнему один народ. Как бы там Запад ни пытался убедить украинцев в обратном, рано или поздно все станет на свои места», — уверен он.