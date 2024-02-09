Глава Харьковской области назвал украинцев и русских одним народом
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал СВО «гражданской войной», заявив, что украинцы и русские являются одним народом. Его слова приводит «РИА Новости».
Ганчев считает, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году, когда Запад «начал стравливать людей друг с другом», пытаясь «разъединить народ и в какой-то мере у них это получилось».
«То, что мы сегодня наблюдаем, в определенной степени можно назвать гражданской войной. Но люди не поменялись. Мы по-прежнему один народ. Как бы там Запад ни пытался убедить украинцев в обратном, рано или поздно все станет на свои места», — уверен он.
По мнению главы Харьковской области, людям «задурили голову», но через время они «вернутся в сознание».
Ранее о том, что СВО является элементом гражданской войны заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин. Также он указывал, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими.