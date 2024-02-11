Карл III сделал заявление после новости о его онкологии

Король Великобритании Карл III, у которого был диагностирован рак, поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье. Об этом говорится в заявлении монарха, распространенном в субботу вечером.

"Я хотел бы выразить самую сердечную благодарность за множество сообщений о поддержке и с добрыми пожеланиями, которые я получил в последние дни. Все те, кого коснулся рак, знают, насколько подобные добрые мысли приносят утешение и ободрение", - говорится в первом заявлении 75-летнего Карла III с того момента, как 5 февраля было объявлено о его заболевании.

"Не менее вдохновляет слышать, как рассказ о моем собственном диагнозе помог улучшить общественное понимание и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире. Восхищение их неустанной заботой и преданностью делу, которое я испытываю всю жизнь, стало еще сильнее благодаря моему личному опыту", - заметил глава государства.

О том, какой именно вид рака диагностирован у короля, не сообщается, однако, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король в январе был госпитализирован и перенес операцию. Указывалось, что при проведении процедуры был выявлен еще один повод для беспокойства, а анализы подтвердили, что монарх страдает онкологическим заболеванием.