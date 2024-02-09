Сенатор США назвал потрясающим интервью Путина Карлсону

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, который является республиканцем от штата Огайо посмотрел интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и заявил, что считает его потрясающим. Об этом стало известно в пятницу, 9 февраля.

© Вечерняя Москва

— Только что посмотрел это. Потрясающе, — написал сенатор в X (ранее Twitter).

Среди прочего сенатор прикрепил к сообщению ссылку на интервью, передает ТАСС.

Ночью с 8 на 9 февраля было опубликовано интервью Карлсона с российским лидером. В ходе беседы обсуждались такие темы, как конфликт на Украине, история страны и отношения с Западом. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, как интервью может повлиять на текущие мировые события и взаимоотношения западных стран и России.

Всего за два часа интервью набрало в Сети миллионы просмотров. Разговор был длинным и довольно откровенным. Самые яркие заявления российского лидера собрала «ВМ».