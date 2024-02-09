Шольц: положение Украины без помощи США будет «очень сложным»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что положение Украин без помощи от США будет «очень сложным». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на n-tv.

При этом канцлер подчеркнул, что страны Европы все равно продолжат помогать Украине, даже если поддержка со стороны США закончится.

«Европа может внести большой вклад, но без вклада США ситуация для Украины была бы очень и очень сложной. Мы хотим этого вместе избежать», — заявил он.

Шольц также призвал Конгресс США все-таки принять решение о выделении военной помощи Украины. По его словам, сейчас необходимо не только говорить о солидарности с Украиной, но и «подкреплять это действиями».