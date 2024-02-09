В Киеве устроили митинг против отставки Залужного

Число участников митинга против отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) возрастает, на "майдане" в центре Киева собрались уже около 50-70 человек. Об этом сообщило издание "Страна".

Протестующие высказывают поддержку Залужному, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне отправил в отставку. Участники продолжают скандировать "Зеленского - вон".

Уточняется, что правоохранителей на площади почти нет. При этом в некоторых украинских Telegram-каналах сообщалось, что силовиков постепенно стягивают к "майдану". Ранее издание сообщало, что на митинг вышли около двух десятков человек.

Слухи об отставке Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ. В четверг Зеленский уволил Залужного и назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Президент поблагодарил Залужного за работу и предложил ему остаться "в команде". Принял ли генерал это предложение, не уточняется. При этом Зеленский указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВСУ на 2024 год и представление "команды перезагрузки".