Shot: родители нового главкома ВСУ Сырского скрывают родство с ним

Родители нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, проживающие в России, скрывают родство с сыном. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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— Родители нового главкома ВСУ Александра Сырского скрывают свое родство с ним от людей и не обсуждают его карьерные назначения, — говорится в публикации.

Более того, по данным СМИ, на родителей главкома ВСУ — 84-летнего отца и 82-летнюю мать — обрушилась волна хейта. Отец в беседе с Telegram-каналом попросил не беспокоить их семью, потому что для них это тяжелое время.

Как утверждается, соседи семьи Сырских, которые живут во Владимире, рассказали, что родители никогда не общаются на тему своего сына, который учился в Москве, но затем переехал на Украину.

Как сообщает автор материала, большую часть времени родители Сырского проводят на даче. Пожилая мать поет в вокальной группе учителей-ветеранов, она также подписана на разные патриотические группы в соцсетях, среди который одна с названием «Я люблю тебя, Россия». Кроме того, ежегодно родители участвуют в акции «Бессмертный полк». Знакомые семьи Сырских уже пишут им, что такое родство — позор, пишет Telegram-канал.