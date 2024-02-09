Эксперт оценил прогноз о выдвижении Мишель Обамы от демократов вместо Байдена

«Но пока непонятно, на кого именно демократы планируют менять Байдена. Конкретной фигуры пока нет, поэтому и появляются разговоры о Мишель Обаме. На нее как на кандидата в президенты делали ставку несколько лет назад. Но если бы Обаму действительно хотели выдвинуть, то она бы уже давно появилась [в информационном поле], она бы уже давно стала набирать очки, а сейчас уже поздно ставить на нее. И это правильно. Повторю: Обама непопулярна и, по сути, ничем не отличается от Байдена. При этом демократам явно нужна новая компромиссная фигура, потому что Байден – это рассыпающийся самоходный дед, и за ним стоит определенная идеология, которая работает против демократов. Это видно, например, по кризису с мигрантами. Люди, которые всегда голосовали за демократов - латиноамериканцы и афроамериканцы – начинают голосовать за консерваторов. Они видят, что миллионы новых мигрантов отнимают работу, прежде всего, у них. От Демпартии они уходят к Роберту Кеннеди [независимый кандидат в президенты США], поэтому партия должна найти новую фигуру», - заключил специалист.