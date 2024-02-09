Эксперт оценил прогноз о выдвижении Мишель Обамы от демократов вместо Байдена
Политолог-американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление представителя Республиканской партии США Вивека Рамасвами о том, что кандидатом на выборах президента страны от Демократической партии станет бывшая первая леди Мишель Обама, которая займет место действующего главы государства Джо Байдена в президентской гонке.
Эксперт назвал подобный сценарий развития событий «практически нереальным».
Если бы они хотели выдвинуть Мишель Обаму, то это уже бы давно произошло. Видимо, в партии посчитали, что Обама – непроходная фигура. И на самом деле ее популярность ничуть не выше популярности Байдена. Еще несколько месяцев назад можно было подумать, что Мишель Обаму выдвинут, но, похоже, консенсус найден не был.Владимир Можегов Политолог-американист
Вместе с тем эксперт выразил мнение, что в Демократической партии могут найти альтернативного Байдену кандидата в президенты США.
«Какая-то фигура наверняка появится, но, скорее всего, это будет не Обама, это будет малоизвестный человек… Я сомневаюсь, что Байдена сумеют довести до выборов. Полагаю, на партийном съезде [летом 2024 года] будут сделаны соответствующие выводы. Может быть, какая-то информация на этот счет просочится и раньше. Когнитивные способности Байдена ухудшаются, с каждым днем такой человек становится все опаснее», - сказал Можегов.
В Республиканской партии видят желание демократов отстранить Байдена от выборов и найти другую кандидатуру, чем и объясняются заявления Вивека Рамасвами о Мишель Обаме, отметил эксперт.
«Но пока непонятно, на кого именно демократы планируют менять Байдена. Конкретной фигуры пока нет, поэтому и появляются разговоры о Мишель Обаме. На нее как на кандидата в президенты делали ставку несколько лет назад. Но если бы Обаму действительно хотели выдвинуть, то она бы уже давно появилась [в информационном поле], она бы уже давно стала набирать очки, а сейчас уже поздно ставить на нее. И это правильно. Повторю: Обама непопулярна и, по сути, ничем не отличается от Байдена. При этом демократам явно нужна новая компромиссная фигура, потому что Байден – это рассыпающийся самоходный дед, и за ним стоит определенная идеология, которая работает против демократов. Это видно, например, по кризису с мигрантами. Люди, которые всегда голосовали за демократов - латиноамериканцы и афроамериканцы – начинают голосовать за консерваторов. Они видят, что миллионы новых мигрантов отнимают работу, прежде всего, у них. От Демпартии они уходят к Роберту Кеннеди [независимый кандидат в президенты США], поэтому партия должна найти новую фигуру», - заключил специалист.
Предвыборный штаб бывшего президента США и наиболее вероятного кандидата от Республиканской партии на грядущих выборах главы государства Дональда Трампа ранее подверг критике решение специального прокурора не возбуждать дело в отношении действующего президента Джо Байдена в связи с ненадлежащим хранением секретных документов.