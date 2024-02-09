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Эксперт оценил прогноз о выдвижении Мишель Обамы от демократов вместо Байдена

Политолог-американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление представителя Республиканской партии США Вивека Рамасвами о том, что кандидатом на выборах президента страны от Демократической партии станет бывшая первая леди Мишель Обама, которая займет место действующего главы государства Джо Байдена в президентской гонке.

Эксперт назвал подобный сценарий развития событий «практически нереальным».

Если бы они хотели выдвинуть Мишель Обаму, то это уже бы давно произошло. Видимо, в партии посчитали, что Обама – непроходная фигура. И на самом деле ее популярность ничуть не выше популярности Байдена. Еще несколько месяцев назад можно было подумать, что Мишель Обаму выдвинут, но, похоже, консенсус найден не был.

Владимир Можегов
Владимир Можегов Политолог-американист

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что в Демократической партии могут найти альтернативного Байдену кандидата в президенты США.

«Какая-то фигура наверняка появится, но, скорее всего, это будет не Обама, это будет малоизвестный человек… Я сомневаюсь, что Байдена сумеют довести до выборов. Полагаю, на партийном съезде [летом 2024 года] будут сделаны соответствующие выводы. Может быть, какая-то информация на этот счет просочится и раньше. Когнитивные способности Байдена ухудшаются, с каждым днем такой человек становится все опаснее», - сказал Можегов.

В Республиканской партии видят желание демократов отстранить Байдена от выборов и найти другую кандидатуру, чем и объясняются заявления Вивека Рамасвами о Мишель Обаме, отметил эксперт.

«Но пока непонятно, на кого именно демократы планируют менять Байдена. Конкретной фигуры пока нет, поэтому и появляются разговоры о Мишель Обаме. На нее как на кандидата в президенты делали ставку несколько лет назад. Но если бы Обаму действительно хотели выдвинуть, то она бы уже давно появилась [в информационном поле], она бы уже давно стала набирать очки, а сейчас уже поздно ставить на нее. И это правильно. Повторю: Обама непопулярна и, по сути, ничем не отличается от Байдена. При этом демократам явно нужна новая компромиссная фигура, потому что Байден – это рассыпающийся самоходный дед, и за ним стоит определенная идеология, которая работает против демократов. Это видно, например, по кризису с мигрантами. Люди, которые всегда голосовали за демократов - латиноамериканцы и афроамериканцы – начинают голосовать за консерваторов. Они видят, что миллионы новых мигрантов отнимают работу, прежде всего, у них. От Демпартии они уходят к Роберту Кеннеди [независимый кандидат в президенты США], поэтому партия должна найти новую фигуру», - заключил специалист.

Предвыборный штаб бывшего президента США и наиболее вероятного кандидата от Республиканской партии на грядущих выборах главы государства Дональда Трампа ранее подверг критике решение специального прокурора не возбуждать дело в отношении действующего президента Джо Байдена в связи с ненадлежащим хранением секретных документов.

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