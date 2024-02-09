Украина включила Японию в свой план Б

"Мы рассчитываем на положительное решение о финансировании от Соединенных Штатов. Коллеги из Казначейства США <...> уверяют нас, что решение будет найдено - это только вопрос времени", - говорится в комментарии. В то же время Минфин заверил, что не ждет, пока ситуация стабилизируется, и "принимает необходимые решения". По его информации, это "ряд уже осуществленных мер внутри страны, в том числе максимизация привлечения средств на внутреннем долговом рынке", активная работа со странами "семерки" и другими партнерами по дополнительному финансированию от них. "Активно продолжает помогать правительство Японии <...>. Это и есть наш план Б", - заявили в Минфине. ТАСС