СМИ: безобразная борьба Зеленского с Залужным показывает раскол на Украине

Отставка бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного показала окончательный раскол отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что глава Украины ведет безобразную борьбу.

«Раскол в отношениях между двумя самыми видными деятелями Украины — это мощнейшая внутренняя встряска», — говорится в материале.

Издание отмечает, что отставка Залужного произошла в самый неподходящий момент. ВСУ теряют позиции на поле боя, а финансовая помощь от США задерживается. По мнению Bloomberg, Зеленский ведет безобразную борьбу со своими оппонентами.

Залужный пользовался большой популярностью на Украине. Есть мнения, что Зеленский сместил главкома из-за политической конкуренции.

Конфликт Зеленского и Залужного обострился еще в прошлом году. У них разные мнения насчет продвижения ВСУ. Также противоречия обостряют грядущие президентские выборы.