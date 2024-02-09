Украина вышла из нескольких соглашений в рамках СНГ

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук написал в своем Telegram-канале, что Украина вышла из Соглашения о принципах и порядке выполнения военных перевозок и еще из двух договоров о сотрудничестве в медицинской сфере в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Газета.Ru
«Осуществлен выход Украины из соглашения о принципах и порядке выполнения военных перевозок», — говорится в сообщении. RT на русском
Кроме того, по его данным, Киев прекратил участие в соглашениях о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом и о профилактике йоддефицитных состояний среди населения. ТАСС