Сенатор США назвал законопроект о помощи Украине оскорбительным

Законопроект о выделении Вашингтоном Киеву $60 млрд является оскорбительным для каждого жителя США. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки).

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"Этот законопроект не просто ошибочный, это прямое оскорбление каждого американца, особенно учитывая, что наши границы остаются незащищенными", - написал сенатор в Х (ранее Twitter).

"Этот законопроект о расходах направляет $60 млрд (сверх предыдущих $113 млрд) непосредственно в казну печально известного коррумпированного режима", - подчеркнул он.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целая группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.