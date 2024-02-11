Япония намерена передать Украине $106 млн на восстановление

По плану, такое решение будет принято после двусторонней конференции между Токио и Киевом, которая запланирована на 19 февраля. Как напоминает агентство Kyodo, кабмин Японии определил семь приоритетных направлений сотрудничества с Киевом.

Ожидается, что Токио будет способствовать разминированию украинской территории и улучшению гуманитарной ситуации в стране, стимулировать развитие местного сельского хозяйства, новых видов производств, включая сферу биотехнологий, а также IT-технологий.