$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Власти Японии анонсировали передачу Украине 106 млн долларов на восстановление

По плану, такое решение будет принято после двусторонней конференции между Токио и Киевом, которая запланирована на 19 февраля. Как напоминает агентство Kyodo, кабмин Японии определил семь приоритетных направлений сотрудничества с Киевом.

Япония намерена передать Украине $106 млн на восстановление
© globallookpress.com

Ожидается, что Токио будет способствовать разминированию украинской территории и улучшению гуманитарной ситуации в стране, стимулировать развитие местного сельского хозяйства, новых видов производств, включая сферу биотехнологий, а также IT-технологий.

Кроме того, Япония будет работать над восстановлением энергетической и транспортной инфраструктуры.Токио также окажет поддержку Киеву в вопросе искоренения коррупции и усиления государственного управления.

В мире
Киев
Япония
Украина
Война в Сирии