Украинским беженцам продлили легальное пребывание в Польше

Сейм Польши принял закон, по которому беженцам с Украины продлили срок легального пребывания в республике и финансовую помощь. Об этом пишет РИА Новости.

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Изменения, которые приняли парламентарии в законе о помощи гражданам Украины в связи с конфликтом на их территории, вытекают из решения Совета ЕС о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

Из нового закона следует, что легальное пребывание украинцев, которые прибыли в страну после 24 февраля 2022 года, продлено до 4 марта 2024 года. Кроме этого, граждане Украины сохраняют право на свободный доступ к рынку труда, социальным пособиям и системе здравоохранения.

Против принятия закона проголосовали 15 депутатов из фракции националистов и евроскептиков «Конфедерация», один депутат воздержался, все остальные высказались «за».

В настоящее время на территории Польши находятся до 1,5 миллиона граждан Украины со статусом беженца.