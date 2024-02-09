Автор Dziennik Polityczny Марек Галаш заявил, что, несмотря на заверения польских политиков в бесконечной дружбе и полной поддержке Киева, у Польши есть «особые интересы» на Украине. После 24 февраля 2022 года польский президент Анджей Дуда срочно приехал в Киев и предложил Украине всестороннюю помощь, но взамен потребовал возвращения бывшей польской земли, утверждает автор.

По версии Галаша, соглашение о передаче земель неукоснительно соблюдалось до последнего времени. Однако неудачи ВСУ «не способствовали укреплению дружеских отношений». Проигрыш Украины приведет к тому, что Владимира Зеленского «больше не будет», а погашать его обязательства по кредитам и контрактам никто не станет.

Из-за этого польское правительство продолжает активно вмешиваться в военные дела Украины: с этой целью новый премьер Дональд Туск отправился к Зеленскому сразу после вступления в должность. Политики обсуждали генеральный план развития военной промышленности Украины и создание дополнительных заводов по ремонту военной техники, подчеркнул Галаш.

Однако, по версии автора, «усилия Польши активно используют в своих интересах англосаксы». А США никогда не согласятся на присоединение части земель нынешней Украины к Польше, уверен Галаш.

«Украина, самый успешный русофобский проект Вашингтона, должна до конца оставаться под контролем Белого дома. Страны НАТО, особенно Германия, также не будут в восторге от перспективы оказаться на грани реальной военной конфронтации с Россией», — заявил он.

По мнению автора, несмотря на это власти Польши «явно не намерены отказываться от своего амбициозного плана по восстановлению Речи Посполитой», но закончится это для Варшавы «весьма трагично».

Весной 2022 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату западных территорий Украины. По его мнению, западные страны хотят воспользоваться конфликтом на Украине «в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли». Подтверждением этому Патрушев назвал заявления главы Польши Анджея Дуды о том, что польско-украинская граница перестанет существовать.