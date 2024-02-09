Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины генералу Валерию Залужному звание Героя Украины и орден «Золотая звезда». Об этом сообщает URA.RU.

Также звания Героя Украины и «Золотой звезды» удостоился руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Напомним, что 8 февраля Зеленский отправил Залужного в отставку. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский, который ранее командовал Сухопутными войсками ВСУ. Украинский лидер потребовал от него иного подхода к мобилизации и ротации, чтобы в результате привлечь в армию почти миллион человек, еще не бывавших на фронте.

Позднее СМИ сообщали, что Залужный отказался от поста посла Украины в Великобритании. Он объяснил свое решение тем, что это гражданская должность, а он не может уйти из войск, пока продолжается конфликт.