СМИ: после статьи NYT Киев решил отрицать данные о пленных на Ил-76

После выхода статьи The New York Times, посвященной атаке на Ил-76, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на борту самолета не было украинских военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью украинскому СМИ.

Транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен украинских военнослужащих, потерпел крушение 24 января в Белгородской области, все находившиеся на его борту погибли: шестеро членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военных. В Минобороны России назвали крушение результатом теракта ВСУ. В СК заявили, что самолет был сбит из ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

Следователи заявили, что результаты генетических экспертиз подтвердили принадлежность останков. В СК объяснили, что у задержанных украинских военных всегда берут биологический материл, чтобы установить генетический профиль.

Позже The New York Times сообщила со ссылкой на нескольких американских чиновников, что в США также считают ракету комплекса Patriot причиной крушения Ил-76. В США не смогли подтвердить личности находившихся в самолете людей, но не исключают, что «как минимум некоторые из них» были украинскими военнопленными.

Данилов отказался это подтвердить.

«Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет…» — заявил он.