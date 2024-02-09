NYT: Путин призвал США к началу переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин призвал страны Запада начать переговоры по поводу специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщила газета The New York Times.

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В газете уточнили, что такое заявление российский глава сделал во время своего интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Путин предполагает, что конфликт завершится не победой страны, а сделкой с США и освобождением украинскими войсками занятых территорий.

— В двухчасовом интервью Такеру Карлсону Владимир Путин куда более прямолинейно чем обычно обрисовал конец украинского конфликта: он окончится не военной победой, а сделкой с Западом, — говорится в материале.

У Соединенных Штатов уже есть множество других проблем, в том числе с границами, мигрантами и государственными долгами. Именно поэтому переговоры и дальнейшая сделка с Россией могут стать лучшим решением сложившейся ситуации, передает NYT.