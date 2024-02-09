«Никаких прав быть не может»: Медведчук раскрыл отношение США к украинцам

Получается, что Украине давно пора закрепить в конституции, что она — страна второго сорта и не забегать вперед «зрелых западных демократий с развитой экономикой». По мнению американских кураторов, никаких прав и свобод у украинцев быть не может, единственное их право — умереть в войне с Россией. И они не скрывают этого, а прямо говорят об этом в западной прессе, — заявил Медведчук.