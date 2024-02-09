Bloomberg: замена Залужного несет политические риски для руководства Украины

Замена Валерия Залужного на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины несет политические риски для президента Владимира Зеленского из-за высокой популярности генерала среди населения. Об этом сообщило агентство Bloomberg. ТАСС
Как подчеркнуло агентство, Зеленский предложил Залужному «остаться в команде», но при этом не уточнил, какую именно роль будет играть генерал после отставки. При этом отмечается, что новый главком ВСУ Александр Сырский не имеет широкой поддержки на Украине. News.ru
Профессор стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипс О’Брайен считает смены в руководстве украинской армии очень противоречивыми. По мнению эксперта, назначение нового главкома - это рискованный шаг для Зеленского. Российская газета