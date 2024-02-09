Bloomberg: замена Залужного несет политические риски для руководства Украины

Как подчеркнуло агентство, Зеленский предложил Залужному «остаться в команде», но при этом не уточнил, какую именно роль будет играть генерал после отставки. При этом отмечается, что новый главком ВСУ Александр Сырский не имеет широкой поддержки на Украине. News.ru