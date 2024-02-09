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Politico: Польша и страны Прибалтики выступят против урегулирования на Украине

Польша и прибалтийские страны воспротивятся попыткам урегулировать ситуацию вокруг украинского конфликта, пишет издание Politico.

СМИ: Польша и страны Прибалтики выступят против урегулирования на Украине
© RT на русском

«Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, сопротивление этих стран урегулированию конфликта можно объяснить тем, что они воспримут это как факт того, что Запад их бросает.

В ЕС предложили способ мирного урегулирования конфликта на Украине

Ранее младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян в статье для Politico высказал мнение, что стратегия сдерживания без излишнего провоцирования России со стороны Европейского союза может стать основой мира на Украине.

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