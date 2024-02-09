СМИ: Польша и страны Прибалтики выступят против урегулирования на Украине

«Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, сопротивление этих стран урегулированию конфликта можно объяснить тем, что они воспримут это как факт того, что Запад их бросает.