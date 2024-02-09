Целью интервью президента России Владимира Путина бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону было просветить американцев и показать ответственность НАТО за начало конфликта на Украине. Об этом «Ленте.ру» рассказал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Он отметил, что цензура на Западе мешает американцам получать информацию из альтернативных источников. Поэтому большая часть жителей США знает о ситуации на Украине со слов администрации президента США Джо Байдена. Расмуссен добавил, что американские граждане имеют очень слабое понимание сложности украинского конфликта и его настоящих истоков.

Во многом это не российская агрессия, а агрессия НАТО и ее стремление к длительному расширению альянса с целью ослабления России. Конфликт на Украине не должен был произойти, и, даже если бы он произошел, он мог бы закончиться очень быстро — Эрл Расмуссен, подполковник армии США в отставке.

«Предоставляя западному электорату более целостную перспективу и большее понимание истории, можно получить более сбалансированный взгляд на принятие решений, которые могут или не могут повлиять на действия людей», — резюмировал эксперт.

Ранее в ходе интервью Карлсону Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. Как отметил российский лидер, Москва достигла с Киевом договоренностей о прекращении огня по итогам переговоров в Стамбуле. Однако под давлением США достигнутые договоренности были свернуты.