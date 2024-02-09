Запад признал отчаянную ситуацию Украины на поле боя

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя гораздо хуже, чем признает Киев. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на американских и европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными.

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«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают», — заявил дипломат НАТО.

Как отмечает издание, Украина сталкивается с критическим дефицитом артиллерийских боеприпасов, поскольку помощь США заканчивается, а Европа не может достичь собственных целей по увеличению производства вооружений.

«Задержка [финансирования] со стороны Конгресса [США] рискует создать "воздушный пузырь" или "разрыв в шланге" поставок Киеву», — приводятся в материале слова высокопоставленного американского военного чиновника.

Уточняется, что риск дефицита военной помощи является главной проблемой в первой половине текущего года, а украинцам будет «трудно достичь даже удержания нынешних позиций».