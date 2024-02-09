В Венгрии назвали «наследием коммунизма» изъятие доходов от активов РФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не поддержал инициативу Евросоюза об использовании доходов от замороженных российских активов. В интервью РИА Новости он заявил, что видит в этом «наследие коммунизма», которого бы не хотел Будапешт.
Журналисты спросили у министра, поддержала бы Венгрия такие меры. Сийярто ответил, что это «довольно сложный вопрос» и признался, что до сих пор помнит, как коммунисты конфисковывали активы у людей в Венгрии.
«Такого рода меры обычно зажигают в нашем сознании сигнал тревоги о том, что такое коммунистическое наследие, — это не то, что мы хотели бы увидеть в наши годы», — сказал он.
Глава МИД добавил, что Будапешт пока не видел конкретного предложения по российским активам, но ознакомится с ним, когда проект появится.
Напомним, что 29 января постоянные представители стран-членов Евросоюза предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в ЕС. На этом этапе чиновники предлагают хранить полученные деньги на специальных счетах, с которых в будущем можно будет финансировать Украину.