Армения передала Украине очередную партию гуманитарной помощи

Всего Ереван передал около 10 тонн лекарств и медикаментов. В посольстве отметили, что предыдущая партия гуманитарной помощи была передана военному госпиталю в Днепропетровской области 1 февраля этого года, а следующую планируется отправить в один из госпиталей Харькова.