В ЕС обозначили срок отправки Киеву первого платежа из фонда для Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели сообщил о готовности ЕС направить Киеву первый платеж из фонда для Украины в первой половине следующего месяца. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой Financial Times.

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При этом, как уточнил Вархели, следующий транш в таком случае может быть привязан к выполнению украинской стороной реформ. Он назвал отправку Киеву средств в начале марта необходимостью.

«Мы вернемся на правильный путь (...) и поможет им (украинцам — прим. ред.) справиться с их финансовыми трудностями», — отметил Вархели.

1 февраля стало известно, что лидерами Евросоюза на саммите было принято политическое решение о создании фонда для долгосрочной финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.