В интервью президент России заявил, что переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал политической ошибкой ЦРУ. Кроме того, Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву. Деловая газета "Взгляд"