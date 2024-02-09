Евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, высказался о беседе президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. Lenta.ru
«На фоне введенной Западом тотальной информационной блокады это интервью Такеру Карлсону стало еще более острым. Я заинтригован», — написал Вилимски, приложив запись полного интервью. Газета.Ru
В интервью президент России заявил, что переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал политической ошибкой ЦРУ. Кроме того, Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву. Деловая газета "Взгляд"