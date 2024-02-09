Стратегия сдерживания без излишнего провоцирования России странами Европейского союза (ЕС) может стать основой мира на Украине, так как позволит снизить конфронтационный настрой политических элит Польши и стран Прибалтики. Об этом написал младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян в колонке для газеты Politico.
«Одним из способов справиться с этой тревогой могла бы стать стратегия сдерживания, ориентированная на Европу, которая направлена на смягчение этих опасений без излишнего провоцирования России (...) подав сигнал о своей заинтересованности, Франция и Германия теперь движутся в этом направлении, хотя и медленно», — выступил с предложением по урегулированию автор.
В частности, он подчеркивает, что источником напряжения России и стран Европы является фактор присутствия войск США на границе. По его мнению, их замена на немецкий и французский контингенты позволит снизить недовольство России и сбавить градус конфронтации среди стран Польши и Прибалтики.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону заявил о запугивании стран НАТО российской угрозой. Он добавил, что правящие элиты альянса понимают абсурдность данных заявлений.