В ЕС предложили способ мирного урегулирования конфликта на Украине

«Одним из способов справиться с этой тревогой могла бы стать стратегия сдерживания, ориентированная на Европу, которая направлена на смягчение этих опасений без излишнего провоцирования России (...) подав сигнал о своей заинтересованности, Франция и Германия теперь движутся в этом направлении, хотя и медленно», — выступил с предложением по урегулированию автор.