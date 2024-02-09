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New York Times увидел в интервью Путина призыв к США к соглашению по Украине

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону призвал США к переговорам по Украине: он предложил «заключить соглашение» о передаче ее территории России, чтобы положить конец военным действиям. Об этом пишет New York Times.

NYT: Путин в интервью Карлсону призвал США к переговорам по Украине
© kremlin. ru

Российский лидер выразил мнение, что специальная военная операция на Украине закончится не военной победой, а сделкой с Западом.

«Не лучше ли было бы вести переговоры с Россией? Договаривайтесь», — сказал Путин.

Президент России призвал западные страны начать уважать Россию и ее интересы, а также искать определенные решения.

Путин впервые заговорил о личной беседе с Зеленским

Такер Карлсон после интервью с главой российского государства заявил, что Владимир Путин во время интервью с ним искренне выражал свое мнение. Он назвал Путина очень умным собеседником и заявил, что в этом нет никаких сомнений.

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