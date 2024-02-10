Посол России не исключил проведение ядерных испытаний в КНДР

В Москве не исключают, что КНДР может провести ядерное испытание, в случае если США и их союзники продолжат провоцировать Пхеньян. Об этом заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

"Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать все более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению посла, это нежелательный вариант развития события, однако если такое произойдет, ответственность будет лежать на Вашингтоне.

19 января КНДР, протестуя против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, провел испытание подводной системы ядерного оружия, которое находится в разработке.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова нанести удар по Сеулу, если США и Южная Корея применят военные силы в конфронтации между странами. Также он отметил "предсмертные происки США" и Южной Кореи, которые пытаются преградить "неустанное продвижение вперед нашей революции".