Байден отреагировал на обвинения в проблемах с памятью

Байден выразил возмущение в связи с заявлениями о проблемах с его памятью
Президент США Джо Байден выразил возмущение касательно части отчёта спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой глава Соединённых Штатов назван «пожилым мужчиной с проблемами с памятью».
«Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, чёрт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги»,— заявил Байден.
Недавно Байден рассказал, что пообщался с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем и с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.
Также опрос Rasmussen Reports показал, что 59% граждан США считают, что Байден теряет остроту ума.