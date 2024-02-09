Журналист Карлсон высказался о позиции РФ по Крыму

Американский журналист Такер Карлсон исключил возможность уступки Россией Крыма для завершения украинского конфликта, передает РИА Новости со ссылкой на видеообращение Карлсона по итогам интервью.

"Если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны", - подчеркнул журналист.

По мнению журналиста, на данный момент у власти в США находятся "сумасшедшие". Так он высказался о действующем американском президенте Джо Байдене и о помощнике госсекретаря Виктории Нуланд.