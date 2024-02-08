В Белом доме прокомментировали оговорки Байдена о покойных лидерах

Оговорки президента США Джо Байдена не являются чем-то необычным. Так прокомментировала слова американского главы о том, что он общался на саммите G7 c умершими лидерами Франции и Германии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «РИА Новости».

По ее словам, другие лидеры «в их сообществах делали то же самое».

«Так что это не является необычным», — добавила Жан-Пьер.

Также пресс-секретарь связала данный вопрос с планами Байдена переизбраться на второй президентский срок, отметив, что не может комментировать это. При этом, по мнению Жан-Пьер, три года, когда он занимал пост президента, были для него и США «очень успешными».