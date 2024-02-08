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В Белом доме прокомментировали оговорки Байдена о покойных лидерах

Оговорки президента США Джо Байдена не являются чем-то необычным. Так прокомментировала слова американского главы о том, что он общался на саммите G7 c умершими лидерами Франции и Германии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «РИА Новости».

В Белом доме прокомментировали оговорки Байдена о покойных лидерах
© globallookpress.com

По ее словам, другие лидеры «в их сообществах делали то же самое».

«Так что это не является необычным», — добавила Жан-Пьер.

Также пресс-секретарь связала данный вопрос с планами Байдена переизбраться на второй президентский срок, отметив, что не может комментировать это. При этом, по мнению Жан-Пьер, три года, когда он занимал пост президента, были для него и США «очень успешными».

Восемь крупнейших ляпов Байдена в 2022 году

Ранее Байден в очередной раз перепутал имена лидеров стран Евросоюза, сказав, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, которые умерли.

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